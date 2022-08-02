Абрахам: не спешу возвращаться в АПЛ

24-летний нападающий «Ромы» и сборной Англии Тэмми Абрахам высказался о возможном возвращении в «Челси».

«В самый первый день, когда я попал в «Рому», мне стало очень комфортно, как дома. Я не спешу возвращаться в Премьер-лигу, потому что мне гораздо проще выразить свой стиль игры здесь.

Я чувствую большое уважение, выступая здесь, в Италии. Поверьте мне, я сейчас не говорю о будущем, а лишь размышляю о настоящем. Я настроен только на предстоящий сезон, потому что хочу сделать его ещё более успешным, чем прошлый», – сказал Абрахам в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, англичанин перешёл в «Рому» из «Челси» перед началом сезона-2021/2022 за € 40 млн. У «Челси» есть опция выкупить футболиста обратно за € 80 млн.

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