Кунде: я мог перейти в «Челси», но выбрал «Барселону» как более амбициозный проект

23-летний защитник сборной Франции Жюль Кунде объяснил, почему перешёл в «Барселону», а также обозначил свои первые задачи в новом клубе.
«У меня был шанс перейти в «Челси», но я выбрал «Барселону», потому что она имеет более амбициозный проект.
Я ждал, когда «Барселона» достигнет договорённости с «Севильей». Я люблю играть в Ла Лиге, мне не нужно будет адаптироваться к футболу этого чемпионата, что является безусловным плюсом. Разумеется, мне придётся подстраиваться под стиль «Барселоны».
Я очень счастлив и горд оказаться в этом клубе. Большое спасибо президенту и фанатам, которые уже проявили любовь ко мне. Всё, что мне нужно делать сейчас, – это тренироваться и побеждать!
Также я попробую заговорить на каталонском через несколько месяцев», – приводит слова Кунде Marca.
Напомним, вчера француз был официально представлен в качестве игрока «Барселоны». Сумма сделки составила € 50 млн + € 10 млн бонусами.
- 2 августа 2022
-
14:29
-
14:23
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:57
-
13:39
-
13:35
-
13:28
-
13:16
-
13:03
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:34
-
12:24
-
12:15
-
12:13
-
12:11
-
12:07
-
12:04
-
11:45
-
11:44
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
10:47
-
10:42
-
10:38
-
10:32
-
10:28
-
10:12
-
10:01