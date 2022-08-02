Кунде: я мог перейти в «Челси», но выбрал «Барселону» как более амбициозный проект

23-летний защитник сборной Франции Жюль Кунде объяснил, почему перешёл в «Барселону», а также обозначил свои первые задачи в новом клубе.



«У меня был шанс перейти в «Челси», но я выбрал «Барселону», потому что она имеет более амбициозный проект.



Я ждал, когда «Барселона» достигнет договорённости с «Севильей». Я люблю играть в Ла Лиге, мне не нужно будет адаптироваться к футболу этого чемпионата, что является безусловным плюсом. Разумеется, мне придётся подстраиваться под стиль «Барселоны».



Я очень счастлив и горд оказаться в этом клубе. Большое спасибо президенту и фанатам, которые уже проявили любовь ко мне. Всё, что мне нужно делать сейчас, – это тренироваться и побеждать!



Также я попробую заговорить на каталонском через несколько месяцев», – приводит слова Кунде Marca.



Напомним, вчера француз был официально представлен в качестве игрока «Барселоны». Сумма сделки составила € 50 млн + € 10 млн бонусами.