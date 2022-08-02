Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунде: я мог перейти в «Челси», но выбрал «Барселону» как более амбициозный проект

Кунде: я мог перейти в «Челси», но выбрал «Барселону» как более амбициозный проект
Комментарии

23-летний защитник сборной Франции Жюль Кунде объяснил, почему перешёл в «Барселону», а также обозначил свои первые задачи в новом клубе.

«У меня был шанс перейти в «Челси», но я выбрал «Барселону», потому что она имеет более амбициозный проект.

Я ждал, когда «Барселона» достигнет договорённости с «Севильей». Я люблю играть в Ла Лиге, мне не нужно будет адаптироваться к футболу этого чемпионата, что является безусловным плюсом. Разумеется, мне придётся подстраиваться под стиль «Барселоны».

Я очень счастлив и горд оказаться в этом клубе. Большое спасибо президенту и фанатам, которые уже проявили любовь ко мне. Всё, что мне нужно делать сейчас, – это тренироваться и побеждать!

Также я попробую заговорить на каталонском через несколько месяцев», – приводит слова Кунде Marca.

Напомним, вчера француз был официально представлен в качестве игрока «Барселоны». Сумма сделки составила € 50 млн + € 10 млн бонусами.

«Барселона» сильно рискует из-за новой стратегии. Так можно разрушить собственное будущее «Барселона» сильно рискует из-за новой стратегии. Так можно разрушить собственное будущее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022