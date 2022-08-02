Кокорин пообещал перевести 100 тысяч рублей ФК «Бей Беги» в случае триумфа в МКС

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин записал специальное обращение к клубу Медиалиги «Бей Беги», основателями которой являются игроки «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев.



«Парни из «Бей Беги», всем привет! Знаю, что вы недавно собрались, что у вас новая команда. Кого-то я знаю уже тысячу лет, кого-то — чуть меньше, руководителей ваших чуть-чуть знаю. Знаю также, что скоро начинается интересный для вас турнир, хочу пожелать вам удачи, хорошей игры и красивых голов. Самое главное — без травм. Наслаждайтесь турниром, надеюсь, у вас всё получится.



Самое главное, что хотел сказать: знаю ваших руководителей, от них вы ничего не допроситесь, кроме как покушать мясо. Поэтому в случае вашей победы 4 августа я готов лично от себя перевести на команду 100 тысяч рублей, чтобы вы потратили их все вместе. Как — вы уже сами решите. Переведу либо Нике, либо Гене — тем двоим (Соболеву) не доверяю. Удачи вам, пацаны, хороших игр», — сказал 31-летний нападающий «фиалок» в видео, опубликованном в телеграм-канале команды «Бей Беги».

Клуб Джикии и Соболева сыграет в Московском кубке селебрити (МКС), соревнования начнутся 4 августа.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Бей Беги».