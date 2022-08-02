Каррера заявил, что Миранчуку будет проще заиграть в «Торино» после перехода из «Аталанты»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».
«Я не раз говорил, что «Торино» — это отличный вариант для Миранчука. Игровая практика — самое главное в карьере игрока. Там он сможет чаще появляться в стартовом составе и показывать свои лучшие футбольные качества.
Думаю, у Миранчука хорошие перспективы. Игровая модель Юрича похожа на систему Гасперини в «Аталанте». Это поможет Алексею проще адаптироваться и заиграть в команде», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, ранее технический директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил «Чемпионату» информацию об аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с правом выкупа.
- 2 августа 2022
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