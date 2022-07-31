Миранчук наконец-то сменил команду! Но из Италии он не уедет

Разговоры о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты» возобновились в июне: тогда итальянские инсайдеры в первый раз сообщили, что клуб хочет отдать 10 игроков, в число которых входит и российский полузащитник. В случае Миранчука речь шла об аренде с правом выкупа, а не о полноценном трансфере.

Претендентов на Алексея называлось несколько, и все были из Италии – скорее всего, потому что сам футболист не хотел менять лигу.

«Я знаю мысли, интересы и желания Лёхи, – говорил Sport24 его первый тренер Алексей Воронков. – Ему хочется остаться в Европе, в Италии. Он прошёл там реабилитацию, поиграл несколько лет, много повидал. После этого у него глаза прозрели. Лёша увидел, что Серия А и РПЛ – это небо и земля. Он понимает, что в Италии гораздо больше перспектив для развития. Миранчуку там интереснее. Это другой уровень, все и так знают. Он не рвётся сюда. Я в этом плане с ним солидарен».

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Первый слух был про «Болонью»: газета Il Giorno сообщила, что «Аталанта» разочаровалась в Миранчуке, поэтому готова его отпустить и уже ведёт переговоры с этой командой. На следующий же день спортивный директор клуба Джованни Сартори опроверг информацию.



25 июня CalcioAtalanta сообщил о варианте с «Торино». «Интерес вполне естественен,– сказал спустя некоторое время Corriere della Sera директор «Аталанты» Лука Перкасси, намекнув, что переход Миранчука всё же возможен. – Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять такой интерес вполне естественно. У «Аталанты» нет проблем с составом, тем более мы не участвуем в еврокубках, но есть позиции, которые мы хотим усилить».

При этом в «Торино» интерес не подтверждали: руководство заявляло, что переговоров по Миранчуку нет.

Следом в новостных лентах мелькнуло упоминание «Милана», но и этот слух быстро опровергли в клубе: «Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Миранчуком. Это ложь. Миранчук – хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать», — заявил спортивный директор «Милана» Фредерик Массара.



Через пару дней La Gazzetta dello Sport выдала новый инсайд: якобы Миранчук вошёл в шорт-лист «Ромы», и клубы обсуждают возможные трансферы сразу нескольких футболистов. Среди вариантов назывался обмен Карлоса Переса взамен на Миранчука. Но оба клуба опровергли это сообщение: в Бергамо сказали, что предложений по российскому полузащитнику не поступало, а в Риме назвали всё «слухами».



28 июля издание SportItalia снова написала о «Торино», но «Аталанта» всё опровергла: клуб заявил, что никаких обсуждений не было. На этом инсайды не закончились: журналист Николо Скира сообщил, что Миранчуком интересуется не только «Торино» (сумма – € 9 млн), но ещё «Болонья» и «Верона». TuttoMercatoWeb подтверждало информацию про туринский клуб, но уточняло, что условия сделки – аренда с опцией выкупа в € 12 млн. Скира дополнил: если полноценный трансфер впоследствие состоится, Миранчук подпишет контракт до 2026 года.



И дня не прошло, как в «Торино» официально всё подтвердили: аренда с опцией выкупа.



Теперь несколько основных и самых интересных вещей:

если вы не следили за Миранчуком в Италии, то за прошлый сезон он провёл 25 матчей, в которых сделал пять результативных передач и забил два гола; при этом в основе полузащитник выходил всего восемь раз;

на предсезонке Миранчук забил три мяча команде «Раппресентатива Валь Сериана» – получился неплохой голевой камбэк;

в прошлом сезоне «Торино» заняло 10-е место в Серии А;

президент клуба Урбано Каиро долго время работал помощником Берлускони, но в начале 2000-х их пути разошлись;

Урбано Каиро Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

одна из самых известных историй о «Торино» – катастрофа 1949 года, когда при посадке в Турине разбился самолёт с командой на глазах у собравшихся болельщиков;

недавно в «Торино» произошло событие, которое широко разошлось по медиа: спортивный директор Давиде Ваньяти чуть не подрался с главным тренером Иваном Юричем – они поссорились из-за недовольства наставника команды трансферной кампанией. Позже Ваньяти объяснил, что произошло: «У нас была дискуссия, вы это увидели. Это не самое приятное зрелище, но такое случается, когда два человека действительно переживают за то, что делают. Понятно, что тренер хочет получить новых футболистов как можно раньше – мы делаем максимум на трансферном рынке.

Мы с Иваном выговорились и обнялись после. Мы два очень честных человека, которые всё говорят в лицо. Благодаря таким дискуссиям мы и строим «Торино» в самом лучшем виде. У нас фантастический тренер. И это правда, что нам нужны ещё футболисты».



Ссора возникла не на пустом месте: в это трансферное окно команду покинули футболисты основы, шесть из которых забили в прошлом сезоне 27 мячей. Сильнее всего пострадали центр нападения и оборона.