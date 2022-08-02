«Ювентус» попытается перехватить Филипа Костича у «Вест Хэма»

Туринский «Ювентус» снова нацелился на вингера немецкого «Айнтрахта» Филипа Костича. Как сообщает итальянский журналист Альфонсо Педулла на своей странице в социальных сетях, «старая синьора» ведёт переговоры и с клубом, и с игроком, чтобы уговорить последнего перейти в Серию А.



При этом одним из претендентов на Костича является лондонский «Вест Хэм». Английский клуб уже провёл переговоры о переходе сербского игрока, но сам Костич попросил дать ему время для принятия решения. Выступление «Ювентуса» в Лиге чемпионов может сделать их фаворитами в гонке за игрока. Инсайдер также уточняет, что цена за покупку игрока составляет около € 18 млн.



В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Костич провёл 31 матч, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Также футболист выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы.

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