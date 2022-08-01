Ди Марцио: медосмотр Миранчука в «Торино» отложен до окончательного согласия «Аталанты»

Медосмотр 26-летнего полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Торино», который должен был состояться сегодня, 1 августа, переносится до получения окончательного разрешения на переход игрока от «Аталанты», которой сейчас принадлежит футболист. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Торино» подтвердили ведение переговоров об аренде Миранчука с правом выкупа.
Полузащитник перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года за € 14,5 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.
За команду из Бергамо Миранчук провёл в общей сложности 56 матчей, забив девять мячей и отдав семь голевых передач.
В сезоне-2021/2022 «Аталанта» заняла в Серии А восьмое место.
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