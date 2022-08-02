«Бенфика» разгромила «Мидтьюлланн» в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 португальская «Бенфика» принимала датский «Мидтьюлланн». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Голы за «Бенфику» забили полузащитник Энцо Фернандес и нападающий Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за «Мидтьюлланн» забил хавбек Пионе Систо, успешно реализовавший пенальти.



В другом матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА бельгийский «Юнион» встречался с шотландским клубом «Рейнджерс». Игра, прошедшая в Бельгии, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Обе ответные встречи пройдут 9 августа. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».