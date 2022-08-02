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«Бенфика» разгромила «Мидтьюлланн» в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов

«Бенфика» разгромила «Мидтьюлланн» в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов
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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 португальская «Бенфика» принимала датский «Мидтьюлланн». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Голы за «Бенфику» забили полузащитник Энцо Фернандес и нападающий Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за «Мидтьюлланн» забил хавбек Пионе Систо, успешно реализовавший пенальти.

В другом матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА бельгийский «Юнион» встречался с шотландским клубом «Рейнджерс». Игра, прошедшая в Бельгии, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Обе ответные встречи пройдут 9 августа. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
02 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Рамуш – 16'   2:0 Рамуш – 33'   3:0 Фернандес – 40'   4:0 Рамуш – 61'   4:1 Систо – 77' (пен)
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
02 августа 2022, вторник. 21:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
2 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Теума – 27'   2:0 Ванзейр – 76' (пен)
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