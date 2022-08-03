Экс-наставник «ПСЖ» Почеттино объяснил, почему Мбаппе принял решение остаться в клубе

Бывший рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о решении форварда Килиана Мбаппе остаться в парижской команде.



По мнению специалиста, 23-летний французский нападающий является одним из лучших игроков на планете.



«Я думаю, что «ПСЖ» убедил Мбаппе остаться, имея для этого все ресурсы. Он один из лучших футболистов в мире. Но в то же время я не считаю, что Килиан — тот, кто разработал новый проект, согласно которому мне нужно было покинуть Париж. Те, кто руководит, — в данном случае президент — это и есть те люди, которые могли бы решить, что самым благоприятным вариантом было бы создать новый проект в команде», — цитирует слова Почеттино Infobae.



Напомним, 7 июня парижане на своём официальном сайте сообщили об увольнении 50-летнего аргентинца.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 45 матчей за действующих чемпионов Лиги 1 во всех соревнованиях, забил 38 мячей и сделал 26 ассистов. Нынешнее соглашение игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2025 года.