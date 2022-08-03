Иван: всех расстраивает бан «Зенита» в еврокубках. Мы ждём, что скоро всё вернётся

Вратарь «Зенита» Иван, выступающий в команде на правах аренды из «Коринтианса», высказался о запрете российским командам на участие в еврокубках.

«Всех расстраивает бан «Зенита» в еврокубках, ведь команда регулярно играет в Лиге чемпионов. Но мы ждём, что скоро всё вернётся и мы сможем участвовать в турнирах мирового уровня. Все мы верим в благополучный исход», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

25-летний Иван — воспитанник бразильской команды «Понте Прета». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года и успел провести за команду три матча, в которых пропустил два гола и единожды сыграл «на ноль». В июле было объявлено об аренде Ивана и полузащитника Густаво Мантуана в «Зенит», в обратном направлении отправился форвард «Зенита» Юри Алберто.

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном: