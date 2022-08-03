Комментатор Журавель: судейский комитет введёт платные жалобы в ЭСК

Футбольный комментатор Тимур Журавель рассказал, что в ближайшее время судейский комитет введёт платные жалобы в Экспертно-судейскую комиссию.

«Вот-вот судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Назовем это депозитом. Например, 50 тысяч рублей. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС», — сказал Журавель «Спорт-экспрессу».

Ранее воронежский «Факел» сообщил, что весь сезон-2022/2023 не будет подавать жалобы в ЭСК РФС на судей. Генеральный директор команды Роман Асхабадзе объяснил это тем, что судьи «такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьёзным давлением».