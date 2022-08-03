Экс-футболист «Спартака» Андрей Рубин умер в возрасте 43 лет

Бывший латвийский футболист «Спартака» и «Шинника» Андрей Рубин умер на 44-м году жизни. Об этом сообщает латвийская футбольная федерация на официальном сайте.

«Латвийская федерация футбола (ЛФФ) скорбит вместе с латвийской футбольной семьей и родственниками Андрея Рубина, так как один из лучших латвийских футболистов всех времён безвременно скончался в возрасте 43 лет… Год назад вместе со многими товарищами по легендарной сборной Латвии на Евро-2004 Андрей Рубин вышел на поле в «Игре легенд», посвящённой столетию ЛФФ, забив единственный гол латвийской команды легенд.

Информация о прощании с Андреем Рубиным последует отдельно», — сказано в заявлении федерации.

С 2003 по 2004 год, а также в 2006-м Рубин был игроком ярославского «Шинника» (73 игры, 4+4), а с 2005-го по 2008-й — московского «Спартака» (семь матчей, без результативных действий), с которым стал серебряным призёром чемпионата России в 2005 году.