The Athletic: УЕФА запретил «Барселоне» тратить деньги от телеправ на залог для кредита
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УЕФА не разрешил испанской «Барселоне» использовать будущие доходы от телеправ с матчей Лиги чемпионов в качестве залога для кредита. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, в руководстве испанского клуба были удивлены таким решением. УЕФА мотивировал своё решение тем, что команда не может гарантировать участие в турнире в предстоящих сезонах.
Ранее «Барселона» совершила две сделки по продаже 10% и 15% своих телевизионных прав на предстоящие 25 лет с возможностью выкупа. Общая сумма сделки превысила € 650 млн и позволила команде осуществлять трансферы и заявлять новичков. Также за € 100 млн были проданы 24,5% прав на Barca Studios.
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
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