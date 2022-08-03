The Athletic: УЕФА запретил «Барселоне» тратить деньги от телеправ на залог для кредита

УЕФА не разрешил испанской «Барселоне» использовать будущие доходы от телеправ с матчей Лиги чемпионов в качестве залога для кредита. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, в руководстве испанского клуба были удивлены таким решением. УЕФА мотивировал своё решение тем, что команда не может гарантировать участие в турнире в предстоящих сезонах.

Ранее «Барселона» совершила две сделки по продаже 10% и 15% своих телевизионных прав на предстоящие 25 лет с возможностью выкупа. Общая сумма сделки превысила € 650 млн и позволила команде осуществлять трансферы и заявлять новичков. Также за € 100 млн были проданы 24,5% прав на Barca Studios.

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик: