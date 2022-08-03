ЭСК согласилась со всеми решениями арбитра Любимова в матче «Сочи» — «Ахмат»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) отреагировала на просьбу «Ахмата» оценить работу арбитра Артёма Любимова в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (1:2).

«Судья правильно не удалил игрока команды «Сочи» Сергея Терехова на второй минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела в действиях Терехова элементов агрессивного поведения по причине того, что движение ноги было больше естественным, обусловленным потерей координации после падения данного игрока. С его стороны не было акцентированного движения в соперника, а интенсивность контакта с телом Ивана Олейникова была совсем незначительной.

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил со скамейки запасных Андрея Талалаева на 45+2-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что главный тренер команды «Ахмат» Андрей Талалаев, имея предупреждение, вынесенное ему судьёй в середине первого тайма, продолжал активно вмешиваться в действия судейской бригады в неуважительной манере в компенсированное судьёй время к первому тайму.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Сочи» на 53-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что ни один ракурс видеосъёмки данного игрового эпизода не позволяет определить очевидность контакта мяча с рукой Артёма Мещанинова в собственной штрафной площади. Комиссия отмечает, что даже в случае контакта мяча с рукой игрока «Сочи» данный контакт был бы ненаказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу и двигалась естественным образом для бегового действия игрока.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Сочи» на 62-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что Мирослав Богосавац в единоборстве за позицию с Никитой Бурмистровым сам инициировал контакт на движении вверх ногой с ногой соперника, который, в свою очередь, совершал естественное беговое движение», — сказано в заявлении ЭСК на официальном сайте РФС.