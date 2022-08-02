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Судейство РПЛ, таблица грубых ошибок, против кого арбитры ошибаются чаще после трёх туров, «Спартак», «Краснодар»

«Краснодар» «мочат», а «Спартак» тащат? Таблица грубых ошибок судей после трёх туров РПЛ
Михаил Рождественский
Судейство РПЛ, таблица грубых ошибок
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Больше всего пока достаётся «Уралу».

«Чемпионат» продолжает следить за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. Чтобы их было удобно отслеживать, мы ведём таблицу и обновляем её после окончания каждого тура. Основа рейтинга — экспертиза арбитра Игоря Федотова.

В таблицу не входят ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем, сколько раз:

  • арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.
Кирилл Левников

Кирилл Левников

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ошибки минувшего тура

3-й тур получился богатым на судейские скандалы.

  • В пользу «Краснодара» ошибочно назначили пенальти и проглядели 11-метровый в их ворота. В ворота «Урала» пенальти был назначен только после просмотра видеоповтора.
  • Судья не увидел нарушение в штрафной «Сочи» в матче с «Ахматом». Помог только VAR.
  • В ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом» ошибочно назначили пенальти, но спас VAR. А затем в пользу красно-белых ошибочно назначили 11-метровый.

Подробный разбор судейства в 3-м туре РПЛ с Игорем Федотовым можно изучить ниже.

«В матче «Спартака» арбитры решили всех обмануть». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ «В матче «Спартака» арбитры решили всех обмануть». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ

Таблица грубых ошибок судей после трёх туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»41
«Краснодар»42
«Локомотив»21
«Пари НН»11
«Сочи»10
«Зенит»00
«Торпедо»00
«Динамо»00
«Факел»00
«Крылья Советов»00
ЦСКА00
«Химки»01
«Ахмат»02
«Ростов»02
«Оренбург»13
«Спартак»24
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