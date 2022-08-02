«Краснодар» «мочат», а «Спартак» тащат? Таблица грубых ошибок судей после трёх туров РПЛ
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Больше всего пока достаётся «Уралу».
«Чемпионат» продолжает следить за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. Чтобы их было удобно отслеживать, мы ведём таблицу и обновляем её после окончания каждого тура. Основа рейтинга — экспертиза арбитра Игоря Федотова.
В таблицу не входят ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем, сколько раз:
- арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.
Кирилл Левников
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Ошибки минувшего тура
3-й тур получился богатым на судейские скандалы.
- В пользу «Краснодара» ошибочно назначили пенальти и проглядели 11-метровый в их ворота. В ворота «Урала» пенальти был назначен только после просмотра видеоповтора.
- Судья не увидел нарушение в штрафной «Сочи» в матче с «Ахматом». Помог только VAR.
- В ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом» ошибочно назначили пенальти, но спас VAR. А затем в пользу красно-белых ошибочно назначили 11-метровый.
Подробный разбор судейства в 3-м туре РПЛ с Игорем Федотовым можно изучить ниже.
Таблица грубых ошибок судей после трёх туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|4
|1
|«Краснодар»
|4
|2
|«Локомотив»
|2
|1
|«Пари НН»
|1
|1
|«Сочи»
|1
|0
|«Зенит»
|0
|0
|«Торпедо»
|0
|0
|«Динамо»
|0
|0
|«Факел»
|0
|0
|«Крылья Советов»
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|«Химки»
|0
|1
|«Ахмат»
|0
|2
|«Ростов»
|0
|2
|«Оренбург»
|1
|3
|«Спартак»
|2
|4
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