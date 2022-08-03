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«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах со счётом 5:0 разгромил «Жальгирис» в Лиге чемпионов

«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах со счётом 5:0 разгромил «Жальгирис» в Лиге чемпионов
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Норвежский «Будё-Глимт» разгромил литовский «Жальгирис» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2022/2023. Встреча завершилась со счётом 5:0. В воротах победителей стоял российский голкипер Никита Хайкин.

Игра прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё. Счёт в матче на 33-й минуте открыл норвежский полузащитник Уго Ветлесен. Он реализовал пенальти. Также голами отличились Амаль Пеллегрино, Ларс-Йорген Салвесен и Мариус Хёйбротен. Пятый мяч в ворота «Жальгириса» в добавленное время отправил норвежский нападающий Рунар Эспейор.

Встречу обслуживала венгерская команда арбитров под руководством судьи Иштвана Вада. Ответный матч «Будё-Глимт» и «Жальгириса» в Лиге чемпионов пройдёт 9 августа.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2022, среда. 19:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
5 : 0
Жальгирис
Вильнюс, Литва
1:0 Ветлесен – 33' (пен)   2:0 Пеллегрино – 36'   3:0 Салвесен – 58'   4:0 Хёйбротен – 61'   5:0 Эспейор – 90+3'
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