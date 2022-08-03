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«Карабах» и «Ференцварош» сыграли вничью в первом матче противостояния

«Карабах» и «Ференцварош» сыграли вничью в первом матче противостояния
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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 азербайджанский «Карабах» принимал венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий гостей Франк Боли. На 34-й минуте «Карабах» отыгрался, счёт сравнял ганский форвард Овусу Квабена с передачи полузащитника Филипа Озобича. На четвёртой компенсированной минуте первого тайма после просмотра с помощью системы VAR был отменён изначально засчитанный мяч нападающего азербайджанского клуба Ибраимы Ваджи.

Ответная встреча «Ференцвароша» и «Карабаха» состоится в Будапеште 9 августа.

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