«Челси» согласовал с «Брайтоном» переход Кукурельи. Лондонцы заплатят более € 60 млн

Лондонский «Челси» согласовал трансфер испанского защитника Марка Кукурельи с «Брайтоном», сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, синие заплатят за испанца более € 60 млн.
Кукурелья — воспитанник «Барселоны». Он перешёл в академию сине-гранатовых из «Эспаньола» в 14-летнем возрасте. Однако закрепиться в «Барселоне» Марку не удалось, и в июле 2020-го он окончательно покинул команду, перейдя в «Хетафе» за € 11,8 млн. Через год Кукурелья был продан «Брайтону» за € 18 млн.
В Англии испанский защитник в 38 матчах забил гол и отдал две результативные передачи. Его соглашение с «Брайтоном» было рассчитано до 2026 года.
Ранее «Манчестер Сити» вёл переговоры с «Брайтоном» о переходе Кукурельи приблизительно за € 47 млн, но получил отказ.
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