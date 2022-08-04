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Журналист Уитуэлл: в «МЮ» опровергают нежелание де Йонга переходить в команду

Журналист Уитуэлл: в «МЮ» опровергают нежелание де Йонга переходить в команду
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Журналист The Athletic Лори Уитуэлл рассказал, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает оставаться приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед».

«Источники в «МЮ» опровергают, что де Йонг не заинтересован в переходе в их команду. Они считают главным препятствием трансфера финансовую причину — речь о долгах «Барселоны» по его зарплате и выплатам по его агентам. Многое в сделке зависит от правильности этого суждения.

У «Манчестер Юнайтед» есть альтернативы Френки, но, вероятно, они будут доступны только в 2023-м. Сейчас главным претендентом называется де Йонг, но клуб продолжит следить за Декланом Райсом и Джудом Беллингемом», — написал Уитуэлл.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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