Журналист Уитуэлл: в «МЮ» опровергают нежелание де Йонга переходить в команду
Поделиться
Журналист The Athletic Лори Уитуэлл рассказал, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает оставаться приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед».
«Источники в «МЮ» опровергают, что де Йонг не заинтересован в переходе в их команду. Они считают главным препятствием трансфера финансовую причину — речь о долгах «Барселоны» по его зарплате и выплатам по его агентам. Многое в сделке зависит от правильности этого суждения.
У «Манчестер Юнайтед» есть альтернативы Френки, но, вероятно, они будут доступны только в 2023-м. Сейчас главным претендентом называется де Йонг, но клуб продолжит следить за Декланом Райсом и Джудом Беллингемом», — написал Уитуэлл.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
Комментарии
- 4 августа 2022
-
15:31
-
15:27
-
15:15
-
15:09
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:38
-
14:24
-
14:20
-
14:15
-
14:11
-
14:09
-
13:53
-
13:46
-
13:40
-
13:19
-
13:18
-
13:11
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:25
-
12:13
-
12:11
-
12:08
-
11:51
-
11:49
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:17
-
11:09
Партнерский контент