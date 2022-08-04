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Луганская «Заря» стартовала с победы в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций

Луганская «Заря» стартовала с победы в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций
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Луганская «Заря» с минимальным преимуществом обыграла «Университатю» из Крайова (Румыния) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций – 2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Арена Люблин» (Люблин, Польша) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 56-й минуте матча забил защитник украинской команды Денис Нагнойный

На матче работала бригада арбитров из Болгарии во главе с Георги Давидовым. Помогали ему ассистенты Дениз Соколов и Мирослав Максимов. Резервным судьёй был Драгомир Драганов.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 11 августа, в Крайове. Начало противостояния — в 20:30 мск. Победитель этого раунда на следующей стадии встретится с швейцарским «Лугано» или с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шева.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2022, четверг. 20:30 МСК
Заря Л
Луганск, Украина
Окончен
1 : 0
Университатя Кр
Крайова, Румыния
1:0 Нагнойный – 56'
Комментарии
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