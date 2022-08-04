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«Твенте» и «Брондбю» одержали победы в матчах квалификации Лиги конференций

«Твенте» и «Брондбю» одержали победы в матчах квалификации Лиги конференций
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Сегодня, 4 августа, «Твенте» (Нидерланды) и «Брондбю» (Дания) провели первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2022/2023.

«Твенте» в гостях обыграл сербский клуб «Чукарички» со счётом 3:1. В составе клуба из Нидерландов отличились Дан Ротс (8-я минута), Михел Влап (30-я минута) и Джошуа Бренет (43-я минута). Единственный мяч за белградцев забил на 59-й минуте Стефан Ковач. На матче работала бригада арбитров во главе с австрийцем Харальдом Лехнером.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Чукарички
Белград, Сербия
Окончен
1 : 3
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
0:1 Ротс – 8'   0:2 Влап – 30'   0:3 Бренет – 43'   1:3 Ковач – 59'

«Брондбю» дома обыграл швейцарский «Базель» со счётом 1:0. Победу датчанам принёс гол хорватского нападающего Марко Дивковича на 74-й минуте. На встрече в качестве главного рефери работал словак Филип Глова.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2022, четверг. 21:30 МСК
Брондбю
Брондбю, Дания
Окончен
1 : 0
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Дивкович – 74'

Ответные матчи пройдут в следующий четверг, 11 августа.

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