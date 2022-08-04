Марк Кукурелья успешно прошёл медобследование в «Челси»

Испанский защитник «Брайтона» Марк Кукурелья успешно прошёл медицинское обследование перед трансфером в лондонский «Челси». Теперь сторонам осталось только подписать финальные документы, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, сумма трансфера составит около € 68 + € 9 млн в виде бонусов. Также рамках этой сделки в «Брайтон» на правах аренды отправится 19-летний воспитанник синих Леви Колвилл, который провёл прошлый сезон в «Хаддерсфилде». Официально о переходах будет объявлено на этой неделе.
Марк Кукурелья перешёл в «Брайтон» летом прошлого года из испанского «Хетафе». За «чаек» он провёл 38 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 28 млн.
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