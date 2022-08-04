«Челси» объявил о подписании 18-летнего Чуквуэмеки из «Астон Виллы» на шесть лет
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Лондонский «Челси» заключил шестилетний контракт с полузащитником «Астон Виллы» Карни Чуквуэмекой. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
«Это было довольно беспокойно, но я не мог выкинуть «Челси» из головы в последние несколько дней, поэтому я просто счастлив и чувствую облегчение, что всё это произошло.
Я так взволнован и просто не могу дождаться, когда выйду на поле, встречусь со всеми игроками и буду пытаться выиграть матчи и трофеи с «Челси», — сказал Чуквуэмека.
Ранее сообщалось, что 18-летний Чуквуэмека обойдётся «Челси» в € 18 млн плюс бонусы. В прошлом сезоне Карни провёл 14 матчей за «Астон Виллу» и сделал один результативный пас.
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