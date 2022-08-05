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«Зенит» может купить 18-летнего бразильского защитника Роберта Ренана

«Зенит» может купить 18-летнего бразильского защитника Роберта Ренана
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Центральный защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Зенит», информирует Br NoticiasYahoo.

Согласно сведениям источника, «Зенит» ведёт устные переговоры по Ренану и предлагает идеальный вариант сделки для всех её участников. Однако официальных запросов сине-бело-голубые пока что не делали.

Отмечается, что несколькими днями ранее агент Роберта Ренана летал в Европу, где провёл переговоры с представителями дортмундской «Боруссии», «Вулверхэмптона» и клубов из City Group.

Напомним, ранее этим летом «Зенит» уже подписал двух игроков «Коринтианса» — полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана. Это произошло в результате тройной аренды, в рамках которой Густаво и Иван отправились в Россию, а форвард петербуржцев Юри Алберто — в Бразилию.

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