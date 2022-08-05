Украинский защитник Масалов пополнил состав «Уфы»

Украинский защитник Александр Масалов стал игроком «Уфы», информирует официальный сайт клуба. 25-летний футболист присоединился к «Уфе» на правах свободного агента.
«Масалов играет на позиции левого защитника. Мы поздравляем Александра с подписанием контракта, желаем больших успехов и много побед!» — написала пресс-служба «Уфы».
Ранее Масалов выступал за дубль донецкого «Шахтёра», украинские «Колос» и «Десну», а также молдавское «Динамо‑Авто». Он является воспитанником киевского «Динамо».
Напомним, «Уфа» по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги заняла 14-е место в турнирной таблице и попала в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ на сезон-2022/2023. В стыковых матчах «Уфа» по сумме двух встреч (2:2, 1:2) уступила представителю ФНЛ «Оренбургу» и покинула высший дивизион российского футбола.
- 5 августа 2022
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