Артета: Зинченко и Жезус должны принести «Арсеналу» мышление победителей

Перед матчем первого тура нового сезона АПЛ с «Кристал Пэлас» главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новичках «канониров», украинце Александре Зинченко и бразильце Габриэле Жезусе.



«Эти футболисты вдохновлялись топовыми игроками, топовыми профессионалами, беспощадными победителями в течение долгого времени.



Зинченко и Жезус раньше смотрели на них, а теперь их очередь делать то же самое и вдохновлять молодых игроков из нашего состава становиться такими же, показывая, чего требует победа, как для её достижения необходимы внимание к деталям, спортивный голод, приверженность своему делу», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Встреча «Арсенала» и «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 22:00 мск.