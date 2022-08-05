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Артета: Зинченко и Жезус должны принести «Арсеналу» мышление победителей

Артета: Зинченко и Жезус должны принести «Арсеналу» мышление победителей
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Перед матчем первого тура нового сезона АПЛ с «Кристал Пэлас» главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новичках «канониров», украинце Александре Зинченко и бразильце Габриэле Жезусе.

«Эти футболисты вдохновлялись топовыми игроками, топовыми профессионалами, беспощадными победителями в течение долгого времени.

Зинченко и Жезус раньше смотрели на них, а теперь их очередь делать то же самое и вдохновлять молодых игроков из нашего состава становиться такими же, показывая, чего требует победа, как для её достижения необходимы внимание к деталям, спортивный голод, приверженность своему делу», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Встреча «Арсенала» и «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 22:00 мск.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Зинченко и Артета начинают путешествие в топ-4 АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Зинченко и Артета начинают путешествие в топ-4 АПЛ
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