Артета: Зинченко и Жезус должны принести «Арсеналу» мышление победителей

Перед матчем первого тура нового сезона АПЛ с «Кристал Пэлас» главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новичках «канониров», украинце Александре Зинченко и бразильце Габриэле Жезусе.
«Эти футболисты вдохновлялись топовыми игроками, топовыми профессионалами, беспощадными победителями в течение долгого времени.
Зинченко и Жезус раньше смотрели на них, а теперь их очередь делать то же самое и вдохновлять молодых игроков из нашего состава становиться такими же, показывая, чего требует победа, как для её достижения необходимы внимание к деталям, спортивный голод, приверженность своему делу», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Встреча «Арсенала» и «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 22:00 мск.
- 5 августа 2022
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