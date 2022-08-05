Загребское «Динамо» интересуется полузащитником «Химок» Романом Мори Гбане

Загребское «Динамо» интересуется опорным полузащитником подмосковных «Химок» Романом Мори Гбане. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Гбане выступает за «Химки» на правах аренды, но у клуба есть право выкупа полузащитника за 200 тысяч евро. Если «Динамо» решит приобрести игрока, то «Химки» активируют опцию выкупа, после чего продадут игрока в Хорватию. Потенциальная сумма сделка может составить около миллиона евро», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Роман Мори Гбане присоединился к «Химкам» этим летом на правах аренды. Права на футболиста принадлежат хорватскому клубу «Бийело Брдо». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в € 250 тыс.