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Защитник «Спартака» Чернов: Рыбус после удаления предложил сводить нас в ресторан

Защитник «Спартака» Чернов: Рыбус после удаления предложил сводить нас в ресторан
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что в «Спартаке» по сравнению с ЦСКА игроки очень часто собираются всей командой вне тренировочного процесса. Футболист также поделился историей, как Мацей Рыбус после матча первого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1), чувствуя вину за удаление, предложил сводить всех в ресторан.

«Удивлён, что в ЦСКА мы очень редко собирались всей командой. Если старший кто-то организует нас, то могли съездить в ресторан. А здесь каждую неделю всей командой собираемся на какие‑то совместные обеды. На самом деле это очень удивило меня. На сборах у нас тоже система «плюс‑минус» была: кто проигрывает, последние три человека, они ведут в ресторан. Потом Рыбус получил красную, сказал, что чувствует за собой вину и хочет в ресторан нас сводить.

Поэтому, говорит, завтра едем в ресторан. Но мы ему сразу ответили, что, если так будешь дальше продолжать, можешь каждый раз красные получать (улыбается), а мы будем на обед с тобой ходить», – сказал Чернов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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