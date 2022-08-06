Селекционер ЦСКА рассказал, кто являлся приоритетной целью на текущее трансферное окно

Руководитель отдела селекции ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, что 22-летний чилийский хавбек Виктор Мендес был приоритетной трансферной целью на текущее трансферное окно.
«Чем так привлёк Мендес и действительно ли он являлся номером один в списке потенциальных трансферов? Абсолютно верно. Игрока мы знаем с 2019 года, впервые его увидели на Южноамериканском кубке в Чили. Я сам там был на этом турнире ещё в качестве скаута, а в дальнейшем мы отслеживали его. С приходом нового тренерского штаба, выслушав запросы по позициям и требованиям приняли совместное решение, что Виктор будет у нас идти под первым номером.
Он полностью соответствует требованиям тренерского штаба и по селекции тоже «зелёный свет». Наряду с ним также были другие игроки этой позиции, но очень ценно, что мы смогли привезти именно первого номера», — сказал Мовсесьян в интервью клубному каналу CSKA TV на YouTube.
Напомним, 22-летний Мендес перешёл в ЦСКА из чилийского клуба «Унион Эспаньола», подписав контракт на три года. В «Унион Эспаньола» хавбек в 122 матчах забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.
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