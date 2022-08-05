Акинфеев рассказал, что ему нравится в подходе наставника ЦСКА Федотова к игрокам

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что ему нравится в подходе главного тренера армейцев Владимира Федотова.



«Тот футбол, который показывает ЦСКА на данную минуту, думаю, радует болельщиков и команду. У нас был небольшой сбой в Нижнем Новгороде, когда мы не смогли удержать разницу в два мяча и выиграть эту игру. Но думаю, прогресс в игре очевиден.



Главное, мне очень нравится, когда люди доверяют человеку. Нет такого, что «я главный тренер, я вас буду давить», и ещё чего-то в этом роде. Для меня это самое важное. В ЦСКА такого никогда не было. Наверное, такая черта у тренера должна быть всегда, тогда и команда будет полностью выкладываться», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Матч!».



Напомним, Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее Игорь завершил карьеру в сборной России.