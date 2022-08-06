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Юрий Сёмин не смог назвать лучшего молодого игрока России

Юрий Сёмин не смог назвать лучшего молодого игрока России
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Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин затруднился назвать лучшего молодого футболиста России на данный момент.

«Кто является лучшим молодым российским футболистом? Я не готов ответить на этот вопрос. Пока сложно кого-то выделить. Честно, не готов назвать кого-то, чья игра воодушевляет настолько, чтобы называться лучшим», — заявил бывший тренер железнодорожников в интервью «РБ Спорт».

На посту рулевого «Локомотива» Юрий Сёмин трижды выигрывал Российскую Премьер-лигу: в 2002, 2004 и 2018 годах. После этого на протяжении четырех сезонов в турнире не было равных питерскому «Зениту».

Сёмин ушёл с поста главного тренера «Локомотива» 31 мая 2020 года. После этого он некоторое время возглавлял «Ростов».

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