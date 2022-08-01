Сёмин назвал большой потерей для российского футбола возможный уход Федуна из «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал большой потерей для российского футбола возможный уход Леонида Федуна из «Спартака».



«Если Федун покинет «Спартак» — это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба. Думаю, мы ещё долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у «Спартака», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака». Вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.