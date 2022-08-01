Сёмин назвал большой потерей для российского футбола возможный уход Федуна из «Спартака»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал большой потерей для российского футбола возможный уход Леонида Федуна из «Спартака».
«Если Федун покинет «Спартак» — это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба. Думаю, мы ещё долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия, которые сейчас есть у «Спартака», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака». Вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.
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