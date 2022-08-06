Клопп раскритиковал расписание сезона АПЛ в контексте ЧМ-2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с критикой расписания сезона текущего розыгрыша английской-Премьер лиги.
«Если у всех игроков будет перерыв, это не проблема, это хорошо. Это похоже на зимний перерыв, который у меня был в Германии.
Проблема заключается в другом, в игроках, которые играют на чемпионате мира, это просто не нормально. Календарь очень насыщенный. Когда я начинаю говорить об этом, я очень злюсь. Главная проблема в том, что, хотя все знают, что это неправильно, никто не говорит об этом достаточно часто, чтобы это изменить. Что-то должно измениться. Вы не можете круглый год смотреть за игрой первоклассных футболистов и восхищаться ими, должны быть перерывы.
Это как с климатом. Мы все знаем, что он должен измениться, но никто не говорит, что лично мы должны делать для этого. Почему бы нам не поговорить об этом и не составить календарь должным образом? Дамы и господа, ФИФА, Премьер-лига, ФА, — начните разговаривать друг с другом. Этот чемпионат мира будет проходить в очень неподходящий момент", — приводит слова Клоппа Mirror.
Самые результативные клубы в АПЛ.
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