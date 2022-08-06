Булыкин: Ретро Кубок — прекрасная идея. Это отличная возможность популяризировать футбол

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном создании нового турнира — Ретро Кубка России.
«Прекрасная идея. Ретро Кубок должен уже давно быть реализован в России. Клубы должны обращать внимание на своих ветеранов, легенд клуба, это прекрасная возможность популяризовать футбол, клубы, традиции. В Европе такие кубки давно проводятся, помимо местных чемпионатов устраивают международные матчи легенд «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Интера», «Милана». Они уже давно собирают стадионы и болельщикам это нравится, потому что им приятно окунуться в прошлое, посмотреть на звёзд, легенд, кумиров. Я двумя руками «за» такую инициативу РФС.
Приму ли приглашение сыграть за «Локомотив»? Я и так играю за всякие ветеранские команды, но посмотрим, кто пригласит сыграть за «Локо» в ретро-кубке, когда он будет проводиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 6 августа 2022
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