РФС может создать новый турнир — Ретро Кубок России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания нового турнира — Ретро Кубка России, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, в турнире примут участие команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы. В число участников Ретро Кубка войдут команды «Спартака», «Ротора», «Динамо», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Рубина», ЦСКА и «Зенита».
Отмечается, что турнир будет начинаться с групповой стадии (2 группы по 4 команды). Из каждой группы выйдут по две команды, которые разыграют между собой полуфиналы и финал.
Напомним, 8 июля в Санкт-Петербурге состоялся выставочный матч ретро-команд «Спартака» и «Зенита». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Опыт проведения такого матча получился весьма удачным, поэтому 2 сентября ретро-команды «Спартака» и «Зенита» проведут ответную встречу.
- 6 августа 2022
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