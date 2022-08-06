«Борнмут», «Ньюкасл» и «Лидс» начали новый сезон с побед

В Англии продолжается 1-й тур Премьер-лиги. Первые три очка сезона набрали «Борнмут», «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед», одержав домашние победы.



«Борнмут» принимал дома бирмингемскую «Астон Виллу». Матч закончился победой «вишен» со счётом 2:0. Хозяева забили гол уже на второй минуте – отличился Хефферсон Лерма. Под конец второго тайма, на 80-й минуте, Киффер Мур укрепил победу «вишен» — 2:0.

В параллельной встрече «Ньюкасл» всухую переиграл новичка АПЛ «Ноттингем Форест» – 2:0. На 58-й минуте отличился Фабиан Шер, а на 78-й – нападающий Каллум Уилсон.

В матче «Лидса» и «Вулверхэмптона» открыли счёт гости – на шестой минуте гол забил Даниэл Каштелу. Хозяева смогли в первой половине счёт сравнять – отличился нападающий Родриго. На 74-й минуте Райан Айт Нури срезал мяч в свои ворота и подарил победу хозяевам – 2:1.