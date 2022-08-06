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«Борнмут», «Ньюкасл» и «Лидс» начали новый сезон с побед

«Борнмут», «Ньюкасл» и «Лидс» начали новый сезон с побед
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В Англии продолжается 1-й тур Премьер-лиги. Первые три очка сезона набрали «Борнмут», «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед», одержав домашние победы.

«Борнмут» принимал дома бирмингемскую «Астон Виллу». Матч закончился победой «вишен» со счётом 2:0. Хозяева забили гол уже на второй минуте – отличился Хефферсон Лерма. Под конец второго тайма, на 80-й минуте, Киффер Мур укрепил победу «вишен» — 2:0.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Лерма – 2'   2:0 Мур – 80'

В параллельной встрече «Ньюкасл» всухую переиграл новичка АПЛ «Ноттингем Форест» – 2:0. На 58-й минуте отличился Фабиан Шер, а на 78-й – нападающий Каллум Уилсон.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Шер – 58'   2:0 Уилсон – 78'

В матче «Лидса» и «Вулверхэмптона» открыли счёт гости – на шестой минуте гол забил Даниэл Каштелу. Хозяева смогли в первой половине счёт сравнять – отличился нападающий Родриго. На 74-й минуте Райан Айт Нури срезал мяч в свои ворота и подарил победу хозяевам – 2:1.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Каштелу – 6'   1:1 Родриго – 24'   2:1 Айт Нури – 74' (автогол)
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