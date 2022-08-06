Олег Василенко: прижиматься к воротам и сушить игру — это не про «Факел»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после поражения воронежской команды от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал игру своих подопечных.

«С физикой у нас всё в порядке. Не скажу, что поражение — это психологическая вещь. Прижиматься и сушить игру — это не про нас. Первый гол пропустили в фазе переключения: мы чуть уснули и пошла атака вторым темпом. Второй — пенальти. Мы хотели вытащить эту игру.



На второй тайм был план отодвинуть игру от своих ворот. Когда мяч приходил во фланг, мы реагировали с опозданием. Важна концентрация и подсказ. При отборе нужно было действовать хладнокровнее», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.