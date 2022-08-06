Аршавин позвал тренера «Урала» Шалимова на телеканал

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о ситуации Игоря Шалимова в «Урале». Команда 53-летнего специалиста проиграла четыре из четырёх игр на старте Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Что делать Шалимову? Готовиться, пусть занимает третий стул здесь (смеётся). Ещё на «8-16» успеет в понедельник. Зачем отказываться от хорошего гостя?» — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Шалимов может быть уволен в случае поражения от «Спартака» в 4-м туре чемпионата России. «Шмели» проиграли 0:2 и показали худший старт в РПЛ в своей истории. Появлялась информация, что «Урал» уже достиг договорённости об увольнении Шалимова и объявит об этом в ближайшее время. Специалист тренирует команду с августа 2021 года.