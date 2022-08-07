СПАЛ вышел в 1/16 финала Кубка Италии, обыграв в дополнительное время «Эмполи»

В период с 5 по 8 августа в Италии проходят матчи национального Кубка. В субботу вечером «Эмполи» принимал на стадионе «Карло Кастеллани» СПАЛ. 90 минут игры завершились со счётом 1:1, а в концовке дополнительного времени гости забили победный мяч.
Нулевая ничья на табло держалась до 80-й минуты, когда отличился вышедший на замену нападающий «Эмполи» Николо Камбьяги. Через пять минут СПАЛ сравнял счёт: Маттиа Финотто отдал результативную передачу на Лоренцо Дикмана, реализовавшего свой момент. В экстра-таймах футболисты обеих команд добавили четыре жёлтых карточки к четырём, показанным в основное время, а уже по истечении 120 минут наступила развязка – защитник Маттео Арена своим единственным ударом в матче принёс гостям выход в следующий раунд.
В 1/16 финала Кубка Италии СПАЛ встретится с победителем пары «Дженоа» – «Беневенто», которые сыграют в понедельник, 8 августа.
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