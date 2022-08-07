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СПАЛ вышел в 1/16 финала Кубка Италии, обыграв в дополнительное время «Эмполи»

СПАЛ вышел в 1/16 финала Кубка Италии, обыграв в дополнительное время «Эмполи»
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В период с 5 по 8 августа в Италии проходят матчи национального Кубка. В субботу вечером «Эмполи» принимал на стадионе «Карло Кастеллани» СПАЛ. 90 минут игры завершились со счётом 1:1, а в концовке дополнительного времени гости забили победный мяч.

Нулевая ничья на табло держалась до 80-й минуты, когда отличился вышедший на замену нападающий «Эмполи» Николо Камбьяги. Через пять минут СПАЛ сравнял счёт: Маттиа Финотто отдал результативную передачу на Лоренцо Дикмана, реализовавшего свой момент. В экстра-таймах футболисты обеих команд добавили четыре жёлтых карточки к четырём, показанным в основное время, а уже по истечении 120 минут наступила развязка – защитник Маттео Арена своим единственным ударом в матче принёс гостям выход в следующий раунд.

В 1/16 финала Кубка Италии СПАЛ встретится с победителем пары «Дженоа» – «Беневенто», которые сыграют в понедельник, 8 августа.

Кубок Италии. 1-й раунд
06 августа 2022, суббота. 22:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
1 : 2
ДВ
СПАЛ
Феррара
1:0 Камбьяги – 80'   1:1 Дикман – 82'   1:2 Arena – 120+1'
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