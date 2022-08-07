Сутормин высказался об удалении Одоевского в первом тайме матча «Ахмат» — «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался об удалении голкипера клуба Даниила Одоевского в первом тайме матча четвертого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0).

«Честно, мне показалось, что он вообще не тронул его. Мы сказали об этом арбитру, он посмотрел, проверил. С моего ракурса казалось, что он его перепрыгнул. Может касание и было, но уже все, ничего не скажешь», — приводит слова Сутормина Sport24.

Под занавес первого тайма Одоевский совершил фол последней надежды на Садулаеве, получив прямую красную карточку.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. В следующем туре команде предстоит провести матч с ЦСКА. Встреча состоится 13 августа.