Полузащитник «Ахмата» Садулаев: с «Зенитом» мы были ближе к победе, у нас были моменты

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев, признанный лучшим игроком матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит» (0:0), поделился впечатлением о прошедшей накануне игре в Грозном.
«С одной стороны мы довольны, что сыграли вничью с «Зенитом». С другой стороны — мы были ближе к победе. Во втором тайме у нас были моменты, мы оказывали давление.
Почему заменили в перерыве? Из-за полученной в конце тайма желтой карточки. Было опасение, что могу получить вторую. Кстати, «Зенит» тоже заменил в перерыве двух игроков, висящих на желтых. Вышедший вместо меня Бериша продолжил оказывать давление на левом фланге.
Получать приз лучшему игроку приятно, особенно когда тебя отмечает такой специалист, как Аршавин», — сказал Садулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 7 августа 2022
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