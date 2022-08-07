Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на первый матч сезона в АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Брайтон энд Хоув Альбион». Примечательно, что звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду не выйдет на поле с первых минут — он остался на скамейке запасных.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Дало, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Фред, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо.
Напомним, Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее британские СМИ сообщали, что Криштиану близок к уходу из стана «красных дьяволов».
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