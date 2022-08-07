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Форвард «Химок» Долгов: рано или поздно Юран доверит место в основном составе

Форвард «Химок» Долгов: рано или поздно Юран доверит место в основном составе
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Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (3:1) высказался о своей роли в команде.

«Нападающий должен выходить и забивать. Я вышел и забил. Иду на рекорд по голам в своей карьере за сезон? Возможно. Уже три есть. У нас парни в линии атаки молодые, все одного уровня. Моя задача вот так выходить и забивать. Думаю, Сергей Николаевич (Юран. — Прим. «Чемпионата») рано или поздно доверит место в составе. Никаких проблем», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Подмосковные «Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.

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