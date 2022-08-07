Илья Лантратов считает, что «Химкам» везёт в новом сезоне РПЛ

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов после встречи с «Торпедо», завершившейся со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Юрана, прокомментировал хорошую форму своей команды на старте чемпионата Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Удачный старт? На месте костяк команды, хорошо влились новые ребята. Наверное, из-за этого. В какой-то степени везёт», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, подмосковные «Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит». Следующую встречу «Химки» проведут с «Ахматом» 14 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00.
- 7 августа 2022
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