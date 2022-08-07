Тен Хаг защитил собственное решение не включать Роналду в стартовый состав «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, что он не жалеет о выборе стартового состава на матч 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». «Красные дьяволы» на своём поле уступили со счётом 0:1. Форвард команды Криштиану Роналду не попал в стартовый состав, но вышел на поле в начале второго тайма.
«Если бы Марсьяль был доступен, то я бы задействовал его. Криштиану Роналду тренировался с командой лишь 10 дней. Это слишком мало для 90 минут на поле. Поэтому я и не стал включать его в стартовый состав», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.
На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте в сутолоке у ворот «Брайтона» Алексис Мак Аллистер отправил мяч в собственные ворота, а отставание в счёте «МЮ» сократилось. Но уйти от поражения подопечным Эрика тен Хага не удалось.
- 7 августа 2022
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