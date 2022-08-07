Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Оренбург» 2:1, результат матча 4-го тура РПЛ 7 августа 2022 года

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ с тремя пенальти
Комментарии

В матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В конце первого тайма главный арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 60-й минуте 11-метровый удар исполнил форвард ростовчан Николай Комличенко, который упрочил преимущество хозяев. Через девять минут третий пенальти в этой встрече реализовал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.

«Ростов» набрал восемь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (3) — на 11-м месте. Действующий чемпион России — «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Полоз – 45+1' (пен)   2:0 Комличенко – 60' (пен)   2:1 Воробьёв – 69' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022