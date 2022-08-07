«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ с тремя пенальти
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В матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В конце первого тайма главный арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 60-й минуте 11-метровый удар исполнил форвард ростовчан Николай Комличенко, который упрочил преимущество хозяев. Через девять минут третий пенальти в этой встрече реализовал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.
«Ростов» набрал восемь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (3) — на 11-м месте. Действующий чемпион России — «Зенит».
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