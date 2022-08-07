Сторожук: появление Ахметова в стартовом составе «Краснодара» — дело времени
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о полузащитнике команды Ильзате Ахметове. Специалист выразил уверенность, что в будущем футболист будет выходить в стартовом составе, а не со скамейки запасных.
«Есть момент адаптации, набора формы. Сейчас он чувствует себя более уверенно. Ребята уже провели определённое количество игр, у них есть взаимопонимание. Появление Ахметова в стартовом составе «Краснодара» — дело времени», — цитирует тренера Metaratings.
Ахметов перешёл в «Краснодар» в начале июля 2022 года. Он переходил в команду в качестве свободного агента. Полузащитник заключил соглашение до 30 июня 2024 года.
После четырёх туров «Краснодар» занимает четвёртое место в РПЛ. Команда набрала семь очков.
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