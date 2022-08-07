Сторожук: есть осадок по двум первым матчам «Краснодара»

Главный тренер ФК «Краснодар» Александр Сторожук поделился мнением о результатах команды на старте сезона. Южане в четырёх турах набрали семь очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.



В матче 4-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил на своём поле «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 3:0.



«Есть осадок по двум первым матчам. Мы думали, что они сложатся по-другому. Но там были определённые обстоятельства, которые не позволили команде добиться положительного результата в домашних играх.



По трансферам работа ведётся постоянно. Что-то доходит до разговоров, что-то срывается. Мне не хотелось бы говорить о позициях, которые планировали усилить. Потому что у нас есть ребята, которые достойно играют и проявляют себя. Будут новые игроки — хорошо, нет — будем развиваться дальше», — цитирует Сторожука Metaratings.