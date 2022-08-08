Сестра Роналду лайкнула пост, в котором болельщик назвал гол Криштиану ярче, чем гол Месси

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировала на пост болельщика, который сравнил гол португальца через себя с голом форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Болельщик сравнил гол Роналду в матче Лиги чемпионов сезона- 2017/18 с «Ювентусом» и гол Месси, который он забил 6 августа в ворота «Клермона» в первом туре чемпионата Франции.
«Один из голов забит в чемпионате Франции против «Клермона», а другой — в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Ювентуса». В одном случае игрок опирается обеими руками на траву, и одной ногой тоже, и между его телом и травой едва помещается матрас. В то время как во время гола Роналду его тело полностью находится над газоном, а в пространстве между телом и газоном поместился бы другой игрок», — написал один из болельщиков.
Этот пост лайкнула Авейру.
- 8 августа 2022
-
01:29
-
01:13
-
01:10
-
01:01
-
00:55
-
00:45
-
00:36
-
00:20
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:05
-
00:01
-
00:00
- 7 августа 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:37
-
23:37
-
23:32
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:58
-
22:46
-
22:44
-
22:44
-
22:35
-
22:21
-
22:15
-
22:04