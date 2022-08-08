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Сестра Роналду лайкнула пост, в котором болельщик назвал гол Криштиану ярче, чем гол Месси

Сестра Роналду лайкнула пост, в котором болельщик назвал гол Криштиану ярче, чем гол Месси
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Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировала на пост болельщика, который сравнил гол португальца через себя с голом форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает Marca.

Болельщик сравнил гол Роналду в матче Лиги чемпионов сезона- 2017/18 с «Ювентусом» и гол Месси, который он забил 6 августа в ворота «Клермона» в первом туре чемпионата Франции.

«Один из голов забит в чемпионате Франции против «Клермона», а другой — в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Ювентуса». В одном случае игрок опирается обеими руками на траву, и одной ногой тоже, и между его телом и травой едва помещается матрас. В то время как во время гола Роналду его тело полностью находится над газоном, а в пространстве между телом и газоном поместился бы другой игрок», — написал один из болельщиков.

Этот пост лайкнула Авейру.

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