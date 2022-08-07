Месси снова улыбается! Гол через себя, ассист пяткой и дубль на старте сезона

Во Франции стартовал сезон, и обновлённый «ПСЖ» куражится с первого тура. На выезде разгромили «Клермон», забив пять голов. Особенно вдохновенно выглядел Лео Месси.

Аргентинец сделал «2+1», и каждый результативный балл — пример красоты футбола. Сначала была голевая на Неймара, чей гол и запустил разгром. Месси открылся в штрафной, рядом было сразу три защитника. Лео в касание пяткой перевёл мяч Неймару, который как раз телепортировался в свободную зону. Бум — и 1:0!

Месси эффектно начал новый чемпионат Франции Фото: Кадры из трансляции

Уже в первом тайме перспективы «Клермона» были понятны: к голу Неймара свои добавили Ашраф Хакими и Маркиньос. 0:3 к 38 минуте.



Но Месси получал такое удовольствие от игры, что на десерт положил ударом через себя. Пока защитники «Клермона» тормозили, возник в штрафной, принял мяч на грудь и пробил через себя. Каждое движение на автомате.

Гол Месси через себя Фото: Getty Images

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье очень доволен. Для него задача вернуть Месси удовольствие от футбола, кажется, была одна из важнейших: «У него очень острое, очень ясное тактическое чутьё. Он быстро понимает, куда бежать, какую позицию нужно занять, в какой зоне оказаться. Ему нравится играть с нашими футболистами. Когда Лео улыбается, улыбается и вся команда. У него был сложный прошлый сезон, он привыкал к новой команде. В предыдущие сезоны Лео забивал, минимум, 30 голов. Сейчас он полностью готов, у него есть понятные ориентиры в плане семейной жизни, его клуба, команды. У него нет причин не провести отличный сезон. Когда он заиграет вместе с Килианом (Мбаппе), у нас будет ещё больше атакующей мощи».

Ещё один герой — Неймар

Если бы не Месси, это был бы матч имени Неймара. У него три ассиста и гол. Причём бразилец в эпизоде с четвёртым голом мог легко забивать сам, но выкатил мяч Лео.



Неймар, кажется, тоже решительно настроен на сезон. В Суперкубке Франции с «Нантом» (4:0) сделал дубль и отдал голевую.

Кристоф Галтье придумал, как уместить всю звёздную атаку

Новый тренер «ПСЖ» придумал, как подсветить все лучшие качества своей монструозной линии атаки. Галтье перешёл на схему 3-4-1-2, где можно создать ремейк «Месси в лучшие годы». Лео получил максимум свободы для творчества, а пару нападающих составят Неймар и Килиан Мбаппе. Учитывая, что вся эта троица может тасовать позиции и на кураже создавать невообразимые штуки, получается очень эффективно.



Хотя пока это авансы на старте. «ПСЖ» не раз показывал, что даже самые эффективные планы могут рухнуть.